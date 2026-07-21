Талалаев: «ЧМ-2026 проходил по принципу: в бой идут одни старики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в своей колонке для «СЭ» оценил игру молодых футболистов на ЧМ-2026.

«Как ни странно, новых звезд среди молодежи турнир не открыл. Наоборот, проходил он по принципу: в бой идут одни старики. Яркий пример — Аргентина, у которой в заявке 18 чемпионов мира во главе с 39-летним Месси.

Единственное исключение — Испания. Де ла Фуэнте не боится доверять молодым, к тому же со многими из них он работал еще до национальной сборной.

На групповом этапе, где легче проявить себя в силу разного уровня команд, у юных дарований были какие-то проблески. Но все ограничилось эпизодами. А в плей-офф уже никто не сверкнул. Даже Ямаль — хотя тут, как мне кажется, дело в травме. Выделить можно разве что центрального защитника сборной Испании Кубарси. Парню 19 лет, но фантастически надежен», — написал Талалаев для «СЭ».