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Сегодня, 03:43

Де Пауль: «Сегодня я вижу, как много людей ждали падения сборной Аргентины»

Павел Лопатко

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль опубликовал пост в соцсети после поражения от сборной Испании (0:1 дополнительное время) в финале чемпионата мира-2026.

«Самая большая боль — от того, что мы не смогли снова привезти Кубок мира в нашу страну, потому что если кто и заслуживал пережить это чувство снова, так это вы.

Но с течением времени мы начинаем понимать, что ваша идентификация с этой группой выходит далеко за рамки трофея, и именно за это я хочу ухватиться, чтобы пережить этот момент.

Сегодня я вижу, как много людей ждали этого падения, на протяжении всего чемпионата мира распространяя необоснованные теории заговора, чтобы заглушить боль от того, что они не могли пережить то, что переживали все аргентинцы, потому что наши улыбки раздражают, потому что наши поступки им мешают... Но это лишь укрепило то, что страсть и любовь к нашей футболке могут все.

Это будет болеть долго, но сегодня, как никогда, я горжусь тем, что я аргентинец», — написал 32-летний футболист.

Де Пауль вместе со сборной Аргентины выигрывал чемпионат мира-2022, а также Кубок Америки в 2021 и 2024 годах.

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