Бекхэм поддержал Месси после поражения в финале ЧМ-2026

Экс-футболист сборной Англии и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм через социальную сеть выразил поддержку нападающему сборной Аргентины и команды МЛС Лионелю Месси после поражения в финале чемпионата мира-2026 от сборной Испании (0:1 дополнительное время).

«Наш капитан. Мы не могли бы гордиться больше», — написал англичанин.

Месси выступил на шестом для него чемпионате мира. 39-летний аргентинец на ЧМ-2026 в восьми матчах забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Месси играет за «Интер Майами» с 2023 года.