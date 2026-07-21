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Сегодня, 01:12

Ибрагимович заявил, что больше не будет работать экспертом

Павел Лопатко

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович после финала чемпионата мира-2026 объявил в прямом эфире, что больше не будет работать экспертом, сообщает ESPN.

Экс-футболист решил попробовать себя в новом амплуа этим летом, присоединившись к Ребекке Лоу, Тьерри Анри и Алексису Лаласу на Fox Sports в качестве эксперта.

«Я много говорил последние полтора месяца, так что это будут мои последние слова. Я хочу поблагодарить Америку. Я хочу поблагодарить всех остальных людей, которых вы не видите. Я не помню всех их имен, как Тьерри. Я надеюсь, Америка, вам понравилось так же, как и мне. И это также мое прощание со студией. Это был мой первый и последний раз, так что берегите себя, все», — сказал 44-летний швед.

До чемпионата мира-2026 Ибрагимович никогда не работал телевизионным экспертом, но завоевал симпатии зрителей своим анализом и мнениями.

Ибрагимович играл за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За сборную Швеции он в 122 матчах забил 62 гола.

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Златан Ибрагимович
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