Тареми назвал катастрофой положение Ирана на ЧМ: «ФИФА должна помогать больше. Вы знаете, где мы находимся»

Нападающий сборной Ирана Мехди Тареми рассказал о ситуации, в которой оказалась команда на ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана не имеет права находиться в США вне игровых дней. Таким образом, иранцы, которые должны провести все три матча группового турнира в США, вынуждены возвращаться на тренировочную базу в Мексику между играми.

16 июня сборная Ирана сыграла вничью с Новой Зеландией (2:2) в стартовом матче на ЧМ-2026.

«На самом деле для нас все оборачивается катастрофой. Это плохо для нас, понимаете? Это плохо для футбола, потому что на чемпионате мира нужно хорошо готовиться к следующей игре, потому что это огромный стресс для игроков, персонала и всех остальных. Но у нас нет этой поддержки, и, я думаю, ФИФА должна помогать нам больше, чем сейчас.

Это плохая ситуация, потому что уже два месяца у нас куча проблем. Это очень плохо, и это влияет на нашу команду», — приводит слова Тареми The Athletic.

Также 33-летний форвард прокомментировал визит президента ФИФА Джанни Инфантино в раздевалку сборной Ирана после игры с Новой Зеландией.

«Конечно, Инфантино хочет попытаться нам помочь, но есть и другие вещи. Знаете, все всё понимают. Мне не нужно проговаривать это, потому что вы знаете, где мы находимся», — добавил Тареми.

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