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16 июня, 11:00

Аргентина — Алжир, 17 июня 2026 года: во сколько начало матча группового этапа ЧМ, где смотреть трансляцию

Аргентина и Алжир встретятся на чемпионате мира по футболу
Фото Getty Images

Сборные Аргентины и Алжира встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в ночь на среду, 17 июня. Игра пройдет на арене «Эрроухед Стэдиум» в Канзас-Сити, стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

За основными событиями и результатом игры Аргентина — Алжир можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа J.
17 июня, 04:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Аргентина
3:0
Алжир

Команды выступают в группе J, где также играют Австрия и Иордания.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

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