Нападающий «Ланса» Товен получил вызов в сборную Франции

Федерация футбола Франции сообщила о замене в национальной команде, вместо получившего травму нападающего «ПСЖ» Брэдли Барколя вызвали форварда «Ланса» Флориана Товена.

32-летний Товен в сезоне-2025/26 в 7 матчах забил 2 гола. За сборную он дебютировал в июне 2027 года, в 10 матчах забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. В последний раз нападающий выходил на поле в составе национальной команды в июне 2019 года.

Сборная Франции 10 октября сыграет дома с командой Азербайджана в отборочном турнире чемпионата мира-2026, а 13 октября — на выезде с исландцами.