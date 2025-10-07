Футбол
Сегодня, 01:48

Защитника «Манчестер Сити» О'Райли вызвали в сборную Англии

Защитник «Манчестер Сити» Нико О'Райли получил вызов в сборную Англии, сообщили в национальной команде.

При этом 25-летний защитник «Челси» Рис Джеймс получил травму и не сыграет в матчах сборной в октябре.

В сезоне-2025/26 в 9 матчах во всех турнирах 20-летний О'Райли отметился 1 результативной передачей. Он еще не дебютировал в сборной.

Английская команда 9 октября сыграет в товарищеском матче с валлийцами, а 14 октября — с латвийцами в отборочном турнире чемпионате мира-2026.

