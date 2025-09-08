Монтелла после 0:6 от Испании: «Турция не должна падать духом»

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал поражение от Испании (0:6) в квалификации чемпионата мира.

«Мы все очень огорчены — больно за игроков и болельщиков. Я также расстроен результатом. Сперва у нас было несколько возможностей, но мы их не реализовали. А соперник забил дважды. В такой ситуации теряется уверенность.

Мы не должны падать духом. Этот матч станет для нас огромным уроком. Мы выйдем из этой ситуации едиными, станем сильнее», — сказал тренер на пресс-конференции.

Испания (6 очков) лидирует в группе E. Турция (3) идет третьей в квартете.