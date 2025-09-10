Месси впервые в карьере стал лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата мира

Нападающий сборной Аргентины Леонель Месси впервые в карьере стал лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата мира.

38-летний форвард в 12 матчах отборочного турнира ЧМ-2026 забил 8 голов и сделал три результативные передачи, а Аргентина заняла первое место в южноамериканской отборочной группе. Для сравнения, в отборе ЧМ-2022 Месси забил 7 голов.

Вторым стал 28-летний нападающий сборной Колумбии Луис Диас, который в 17 матчах забил 7 голов. Также на его счету 3 результативные передачи. 21-летний форвард сборной Боливии Мигель Терсерос тоже забил 7 голов (в 12 матчах), но голевых передач у него нет.

Сборная Колумбии, как и команда Аргентины, вышла в финальную часть ЧМ-2026, сборная Боливии заняла седьмое место и сыграет в стыковых матчах.