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10 сентября 2025, 09:58

Холанн — о победе 11:1 над сборной Молдавии: «Это просто безумие»

Сергей Ярошенко

Нападающий сборной Норвегии Эрлин Холанн прокомментировал победу над Молдавией (11:1) в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

«Это просто безумие. Тут и сказать нечего. Все говорит само за себя. Круто, что я не только забиваю, но и отдаю пасы, это тоже важно. Главное — продолжать в том же духе. Мы все знаем, какова наша цель. На нас лежит большая ответственность, так что нужно просто выкладываться по полной», — приводит слова футболиста NRK.

В игре 25-летний форвард отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

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