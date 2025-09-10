Мбаппе — о Зидане в сборной Франции: «Никто не будет против»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал возможное назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной Франции.

«Зидан как следующий тренер сборной Франции? Никто не будет против. Только он может сказать «нет». Если новым тренером будет он, отлично! Если кто-то другой, то тоже хорошо. Зидан — единственный человек в истории французского футбола, у кого есть практически все права», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.

Ранее L'Equipe сообщил, что 53-летний специалист намерен сменить Дидье Дешама на посту главного тренера национальной команда после чемпионата мира 2026.