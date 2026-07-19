19-летние Ямаль и Кубарси — в пятерке самых молодых игроков в истории финалов ЧМ

Футболисты сборной Испании Ламин Ямаль и Пау Кубарси войдут в пятерку самых молодых игроков, вышедших в стартовом составе в финале чемпионата мира, сообщает Opta Sports.

Ранее 19-летние футболисты попали в стартовый состав на игру с Аргентиной в финале ЧМ-2026.

В более молодом возрасте в стартовом составе в финалах ЧМ выходили только бразилец Пеле в 1958 году (17 лет), итальянец Джузеппе Бергоми в 1982-м (18) и француз Килиан Мбаппе в 2018-м (18).

Игра пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Начало — в 22.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.