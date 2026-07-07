Месси стал первым футболистом в истории, который дважды не реализовал пенальти на одном ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сумел забить с пенальти в матче против Египта в 1/8 финала ЧМ-2026.

На 21-й минуте удар 39-летнего аргентинца отразил голкипер египтян Мустафа Шобеир. Ранее Месси не реализовал пенальти в матче с Австрией (2:0) в групповом турнире.

Месси стал первым футболистом в истории, который не реализовал два пенальти на одном чемпионате мира, сообщает Opta Sports. В общей сложности на его счету 4 реализованных пенальти из 8 на чемпионатах мира.

Игра проходит на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.