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7 июля, 19:30

Месси стал первым футболистом в истории, который дважды не реализовал пенальти на одном ЧМ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сумел забить с пенальти в матче против Египта в 1/8 финала ЧМ-2026.

На 21-й минуте удар 39-летнего аргентинца отразил голкипер египтян Мустафа Шобеир. Ранее Месси не реализовал пенальти в матче с Австрией (2:0) в групповом турнире.

Месси стал первым футболистом в истории, который не реализовал два пенальти на одном чемпионате мира, сообщает Opta Sports. В общей сложности на его счету 4 реализованных пенальти из 8 на чемпионатах мира.

Игра проходит на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Аргентина&nbsp;&mdash; Египет: онлайн-трансляция матча&nbsp;ЧМ по&nbsp;футболу 2026.Аргентина — Египет: онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира
Чемпионат мира. 1/8 финала.
07 июля, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Аргентина
3:2
Египет

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Лионель Месси

Чемпионат мира по футболу 2026

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