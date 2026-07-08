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8 июля, 21:15

Франция — Марокко: ставка и коэффициенты на матч 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу

Франция и Марокко сыграют в 1/4 финала ЧМ по футболу 9 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Дидье Дешам и Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Сборные Франции и Марокко сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в четверг, 9 июля. Встреча пройдет на стадионе «Джилетт Стэдиум» в Фоксборо (США). Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/4 финала.
09 июля, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Франция
Марокко

Мнения о матче Франция — Марокко

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Парагваем в 1/8 финала отметил, что команда прошла непростой матч.

«Это было непросто. Если бы мы реализовали один из своих шансов в конце игры, победа была бы гораздо более легкой. Парагвайцы используют все возможные приемы. Это не тот футбол, который нравится зрителям, но мы оставались сосредоточенными, а это непросто. Парагвай — физически сильная команда, она очень хорошо защищается. Это еще один важный шаг вперед. С южноамериканскими командами всегда сложно, но я рад, что игроки справились с задачей. Мы вышли в четвертьфинал, должны наслаждаться этим».

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уахби после победы над Канадой подчеркнул характер своей команды.

«Мы счастливы. Это матч чемпионата мира, а такие игры всегда складываются непросто, потому что соперники выходят на поле и сражаются за свою жизнь. Во втором тайме мы очень хорошо отреагировали: прибавили в борьбе за подборы и стали выигрывать больше единоборств».

Коэффициенты букмекеров на матч Франция — Марокко

Букмекеры считают Францию явным фаворитом встречи. Победа команды Дидье Дешама оценивается коэффициентом 1.58. Ничья идет за 3.90, победа Марокко — за 6.20.

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