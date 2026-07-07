ООН опубликовала заявление из-за расистских высказываний сенатора Парагвая в адрес Мбаппе

Организация Объединенных Наций (ООН) отреагировала на высказывания сенатора Парагвая Селесты Амарильи в адрес французского нападающего Килиана Мбаппе.

Ранее сенатор назвала Мбаппе «высокомерным и уродливым камерунцем, который тщательно притворяется французом». 27-летний нападающий ответил на оскорбления в свой адрес.

«Расистские и дегуманизирующие высказывания парагвайского парламентария о звезде чемпионата мира по футболу, игроке сборной Франции Килиане Мбаппе, были позорными, но, к сожалению, не единичными. Сообщения о расистских инцидентах во время чемпионата мира 2026 года отражают более широкое явление в футболе и спорте в целом», — говорится в заявлении на официальном сайте ООН.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Мбаппе. По окончании матча парагвайский голкипер Орландо Хиль бросил мяч в Мбаппе, после того как француз не пожал ему руку.

Франция в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с Марокко 9 июля.

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