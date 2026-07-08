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8 июля, 21:33

Романо: экс-тренер «Аль-Насра» Жезуш возглавит сборную Португалии после вылета с ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент

Новым главным тренером сборной Португалии станет Жорже Жезуш, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 71-летний португалец уже согласился возглавить сборную. Планируется, что Жезуш будет главным тренером на цикл, включающий Евро-2028 и домашний чемпионат мира 2030 года, который Португалия проведет совместно с Испанией и Марокко.

Последним местом работы Жезуша был «Аль-Наср», где выступает 41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Жезуш покинул саудовский клуб летом. До этого он тренировал «Аль-Хиляль», «Фенербахче», «Бенфику», «Фламенго», «Спортинг», «Бенфику», «Брагу», «Белененсеш», «Лейрию», «Морейренсе» и «Виторию Гимарайнш».

8 июля Португальская футбольная федерация (FPF) объявила об отставке испанца Роберто Мартинеса с поста главного тренера сборной. Под его руководством команда дошла до 1/8 финала ЧМ-2026, где уступила Испании (0:1).

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Криштиану Роналду
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ФК Аль-Наср
Жорже Жезуш

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