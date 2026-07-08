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8 июля, 21:00

Ловчев — о Дешаме на ЧМ-2026: «Очень сильный тренер»

Юрий Голышак
Обозреватель

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев в интервью «СЭ» назвал Дидье Дешама лучшим тренером ЧМ-2026. При этом бывший футболист отметил, что во Франции многое зависит от Килиана Мбаппе.

— Кто для вас лучший тренер этого чемпионата?

— Дешам. У него очень хорошо слепленная команда. Французы могут проиграть, но это ничего не отменит. Очень сильный тренер!

— Что-то во французах настораживает?

— Когда ты выигрываешь, все обнимаются, дружба, слушают Мбаппе, качают его. А что будет, если придется играть через не могу? Кто потащит за собой? Я не вижу! В этой команде все решает Мбаппе.

— Был на этом чемпионате тренер, ставший для вас открытием?

— Тренер Кюрасао. Он для меня открытием был, еще когда «Зенит» тренировал. Как-то подхожу к нему: «Дик, ты меня помнишь? Я играл против тебя!» Он обалдел.

— Это где ж вы играли?

— В еврокубках. Я в тот год был лучшим бомбардиром «Спартака» в Кубке УЕФА. Пять или шесть мячей забил, играя левого защитника. Встречались с «Родой», Адвокат как раз за нее выступал. В Голландии сыграли 0:0, в Союзе их взгрели.

Карло Анчелотти, Винисиус, Евгений Ловчев.«Анчелотти понимал, что главный не он, а Винисиус». Голышак поговорил с Ловчевым

Матч Франция — Марокко пройдет 9 июля на «Бостон Стэдиум». Это четвертьфинал ЧМ-2026.

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