Франция и Марокко сыграют в 1/4 финала ЧМ по футболу 9 июля

Сборные Франции и Марокко сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в четверг, 9 июля. Матч пройдет на стадионе «Джилетт Стэдиум» в Фоксборо (США). Стартовый свисток — в 23.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

09 июля, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)

Команды провели друг с другом 6 матчей в статистике очных встреч. Франция одержала 4 победы, Марокко выиграло 1 раз, еще 1 игра завершилась вничью. При этом единственная победа марокканцев была зафиксирована по пенальти после ничьей 2:2 на турнире короля Хасана II в 1998 году.

Предыдущая встреча состоялась 14 декабря 2022 года в полуфинале чемпионата мира в Катаре. Франция победила Марокко со счетом 2:0. Голы забили Тео Эрнандес и Рандаль Коло Муани.

Победитель этого противостояния выйдет в полуфинал чемпионата мира, где сыграет с победителем пары Испания — Бельгия.

Также в истории чемпионатов мира Франция добивалась более серьезных результатов. Французы становились чемпионами мира в 1998 и 2018 годах. Лучший результат сборной Марокко на ЧМ — четвертое место на турнире 2022 года, где команда стала первой африканской сборной, дошедшей до полуфинала.

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