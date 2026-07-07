Сын Плющенко признался, что плакал после вылета Роналду с чемпионата мира

13-летний фигурист и футболист команды Медиалиги «Союз чемпионов» Александр Плющенко в колонке для «СЭ» высказался о вылете сборной Португалии с чемпионата мира.



— Криштиану очень жалко, я даже после матча слезу пустил. Не знаю, почему португальцы так плохо играли, почему не могли забросить на него мяч. Перед турниром Португалия по составу казалась фаворитом, но, когда я увидел их первую игру, сразу стало понятно, что шансов мало. Очень плохо отыграли чемпионат в целом, не выиграли у Колумбии, еле прошли Хорватию. А такая сборная, как Испания, не прощает.



Но объективно португальцы играли крайне плохо и не заслужили победу. Не сказать, чтобы Испания играла сильно лучше. Тоже так себе. Обе команды играли в какой-то странный футбол. Просто одни в концовке расслабились, и другие задавили. Вот и вся победа Испании. У нее даже атаки вчера были только через правый фланг, через левый вообще не атаковали.



Главная проблема Португалии вчера случилась на 56-й минуте, когда травмировался Нуну Мендеш и его пришлось менять. Он действительно делал всю игру, попал в перекладину и схавал этого Ямаля. Хочу отдать должное Ламину — он красава, что подошел вчера к Роналду. Прям удивило. После этого поступка он для меня красавец, — признался Плющенко.