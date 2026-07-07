Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

7 июля, 19:30

Сын Плющенко признался, что плакал после вылета Роналду с чемпионата мира

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Криштиану Роналду.
Фото Getty Images

13-летний фигурист и футболист команды Медиалиги «Союз чемпионов» Александр Плющенко в колонке для «СЭ» высказался о вылете сборной Португалии с чемпионата мира.

— Криштиану очень жалко, я даже после матча слезу пустил. Не знаю, почему португальцы так плохо играли, почему не могли забросить на него мяч. Перед турниром Португалия по составу казалась фаворитом, но, когда я увидел их первую игру, сразу стало понятно, что шансов мало. Очень плохо отыграли чемпионат в целом, не выиграли у Колумбии, еле прошли Хорватию. А такая сборная, как Испания, не прощает.

Но объективно португальцы играли крайне плохо и не заслужили победу. Не сказать, чтобы Испания играла сильно лучше. Тоже так себе. Обе команды играли в какой-то странный футбол. Просто одни в концовке расслабились, и другие задавили. Вот и вся победа Испании. У нее даже атаки вчера были только через правый фланг, через левый вообще не атаковали.

Главная проблема Португалии вчера случилась на 56-й минуте, когда травмировался Нуну Мендеш и его пришлось менять. Он действительно делал всю игру, попал в перекладину и схавал этого Ямаля. Хочу отдать должное Ламину — он красава, что подошел вчера к Роналду. Прям удивило. После этого поступка он для меня красавец, — признался Плющенко.

Колонка Александра Плющенко о&nbsp;событиях 1/8 финала ЧМ-2026, Роналду и&nbsp;Холанне.Холанн может втащить Норвегию в полуфинал. Колонка-прогноз Плющенко-младшего
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Александр Плющенко (Гном Гномыч)

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Джеймс, Гехи и Райс пропустили тренировку сборной Англии
Дешам — о Мбаппе: «Он очень сильный ментально и физически парень»
В Европарламенте добиваются расследования в отношении Инфантино из-за ситуации с Балогуном на ЧМ по футболу 2026
В Парагвае сожгли чучело Мбаппе на празднике Сан-Хуан
Макконахи: «На фоне разговоров о том, кто виноват в вылете США с ЧМ, пора признать, что виновата Бельгия»
Роналду — после вылета с ЧМ-2026: «Португалия навсегда»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Месси стал первым футболистом в истории, который дважды не реализовал пенальти на одном ЧМ

Аргентина — Египет: судья правильно наказал африканцев пенальти

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости