Источник: ФБР заподозрило Ассоциацию футбола Аргентины в финансовых махинациях

Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с министерством юстиции США ведет расследование о возможных финансовых махинациях со стороны Ассоциации футбола Аргентины (АФА), сообщает La Nacion.

По данным источника, аргентинский предприниматель Хавьер Фарони вместе с супругой Эрикой Джиллетт совершали денежные переводы в пяти американских банках через счета, принадлежащие АФА. Общая сумма транзакций составила не менее 260 миллионов долларов.

В число получателей средств попали компании, которые не предоставляли аргентинской ассоциации очевидных услуг.

7 июля сборная Аргентины обыграла сборную Египта (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира-2026. В следующем раунде плей-офф южноамериканская команда сыграет с Швейцарией.