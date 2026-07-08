Француз Олисе «подвис» на карточках. Почему ВАР не исправил ошибку Танташева?

Чемпионат мира по футболу продолжает удивлять непоследовательностью судейских решений, которую порой невозможно объяснить. В матче 1/16 финала Парагвай — Франция (0:1) зафиксирован еще один случай. Не громкий, но он может иметь последствия для команды Дидье Дешама.



ФИФА отклонила просьбу французов аннулировать предупреждение Майкла Олисе, полученное им на 90+7-й минуте игры с парагвайцами. В том эпизоде Матиас Галарса очевидно симулировал — упал на газон, убеждая судей, что соперник сфолил. Ильгиз Танташев ему поверил и показал Олисе желтую карточку. Незаслуженно.



Видеоассистенты Хуан Лара, Марко Ди Белло и Джо Диккерсон в действия арбитра не вмешались. Хотя можно было считать, что произошла ошибочная идентификация нарушителя. И в похожем моменте матча США — Парагвай (4:1) промах Данни Маккели был исправлен. Видеоассистенты Карлос дель Серро Гранде, Деннис Хиглер и Хамис Аль-Марри помогли отменить наказание Тима Рима — вместо американца предупреждение за симуляцию получил парагваец Мигель Альмирон.



Почему же этого не произошло с французами? Чем они хуже американцев? А теперь Олисе рискует пропустить полуфинал, если его команда пройдет в четверг марокканцев, а он получит второе предупреждение на турнире и автоматическую дисквалификацию.