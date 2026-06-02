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Макрон с супругой встретились с футболистами сборной Франции перед ЧМ-2026

Сергей Филин

Президент Франции Эммануэль Макрон нанес визит игрокам национальной команды.

Встреча состоялась на тренировочной базе сборной Франции в Клерфонтене. Макрона сопровождала супруга Брижит. Президент пообщался с игроками и тренерским штабом, а затем сделал с ними совместное фото.

Сборная Франции возглавила рейтинг самых дорогих участников чемпионата мира. Она начала подготовку к ЧМ, который состоится в Мексике, США и Канаде. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.

На групповом этапе Франция сыграет с Норвегией, Ираком и Сенегалом.

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