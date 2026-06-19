Де ла Фуэнте: «Думаю, Ямаль сможет сыграть 45 минут против Саудовской Аравии»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о физическом состоянии форварда Ламина Ямаля.

Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 испанцы сыграют с Саудовской Аравией 21 июня. Ямаль в конце сезона-2025/26 повредил заднюю поверхность бедра.

«Сможет ли Ямаль сыграть около 45 минут? Думаю да, что-то вроде этого», — цитирует тренера инсайдер Фабрицио Романо.

На счету Ямаля 26 матчей за сборную Испании, в которых он забил шесть голов и сделал 12 результативных передач.