Лионель Месси — самый возрастной полевой игрок, выходивший на поле в финалах чемпионатов мира

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал самым возрастным полевым игроком, выходившим на поле в финалах чемпионатов мира.

Месси попал в стартовый состав своей команды на финал ЧМ-2026 против Испании. Футболист вышел на поле в возрасте 39 лет и 25 дней, установив новый рекорд.

Самым возрастным участником финалов чемпионата мира является итальянский вратарь Дино Дзофф — он сыграл в финале ЧМ-1982 против ФРГ (3:1) в возрасте 40 лет и 133 дней.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина проходит на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.