Братья Бафферы объявили о начале финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина

Известные американские конферансье, братья Майкл и Брюс Бафферы объявили о старте финала ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной.

Майкл известен по работе ринг-анонсером на боксерских поединках, Брюс — официальный диктор октагона на турнирах UFC. Они объявили о начале матча своими фирменными фразами: Майкл произнес «Let's get ready to rumble!» (англ. «Приготовьтесь к битве!»), Брюс — «It's time!» (англ. «Пришло время!»).

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина проходит на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.