Месси предпочел победу на чемпионате мира еще одному «Золотому мячу»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что предпочел бы выиграть чемпионат мира-2026 еще одному «Золотому мячу».

«Еще один чемпионат мира или еще один «Золотой мяч»? Еще один чемпионат мира. Быть владельцем клуба или тренером? Я бы сказал, владельцем клуба», — приводит инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X слова Месси.

38-летний аргентинец за карьеру выиграл восемь «Золотых мячей», а также победил со сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.