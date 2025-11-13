Футбол
Сегодня, 01:20

Анчелотти назвал лучших игроков, которых тренировал

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти на подкасте у Гари Линекера не смог назвать символическую сборную из игроков, которых тренировал. 66-летний итальянец вместо этого назвал лучших игроков на каждой позиции.

«Вратари? Перуцци, Дида, Петр Чех, Нойер, Касильяс, Куртуа. И я забыл кое-кого. В «Парме», когда я начинал, у меня был Буффон. Лучшие защитники, которых я тренировал? В Англии мое сердце принадлежит Джону Терри. У меня играли также Карвалью, Яп Стам, Мальдини, Неста, Серхио Рамос, Пепе, Варан. Невероятные парни. Лучшие полузащитники? Пирло, Хаби Алонсо, Лука Модрич, Тони Кроос, Каземиро, Лэмпард, Баллак, а также Эссьен в «Челси». Были еще Артуро Видаль, Зеедорф, Гаттузо и Амброзини. Невероятно», — сказал Анчелотти.

Также итальянский специалист отметил, что в этом списке не хватает только Гари Линекера в нападении. В ответ экс-игрок сборной Англии рассмеялся вместе с Анчелотти.

