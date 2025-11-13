Кефрен Тюрам вызван в сборную Франции

Полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам вызван в сборную Франции на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026, сообщает пресс-служба команды. 24-летний француз уже прибыл в расположение команды.

Ранее журналист Фабрис Хоукинс сообщил в соцсети X, что Тюрама вызвали в связи с неопределенностью с подколенным сухожилием у Эуардо Камавинга.

13 ноября Франция сыграет против Украины (начало игры — 22:45 по московскому времени), а 16-го — против Азербайджана (20:00).