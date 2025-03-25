Футбол
25 марта, 16:45

Лихтенштейн — Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора чемпионата мира

Лихтенштейн примет Казахстан в матче отбора чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Лихтенштейна и Казахстана встретятся в матче отбора чемпионата мира-2026 во вторник, 25 марта. Игра пройдет на стадионе «Рейнпарк» в Вадуце (Лихтенштейн), стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события игры Лихтенштейн — Казахстан можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговую платформу. Сервис также проведет перекличку матчей вечера в формате мультикаста.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.
25 марта, 22:45. Rheinpark (Вадуц)
Лихтенштейн
0:2
Казахстан

Лихтенштейн и Казахстан попали в группу J с Бельгией, Северной Македонией и Уэльсом. Занявшая первое место команда выйдет в финальный турнир ЧМ-2026 напрямую, вторая попадет в стыковые матчи.

В первом матче отборочного турнира Лихтенштейн уступил Северной Македонии (0:3), а Казахстан — Уэльсу (1:3).

