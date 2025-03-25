Япония и Саудовская Аравия сыграли вничью, Австралия победила Китай в отборе на чемпионат мира-2026

Сборная Японии дома сыграла вничью с Саудовской Аравией в матче группового турнира азиатской квалификации чемпионата мира-2026.

Матч в Сайтаме завершился со счетом 0:0.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа C.

25 марта, 13:35. ()

Австралия на выезде обыграла Китай со счетом 2:0. Голы в первом тайме забили Джексон Ирвин и Нишан Вилупиллай.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа C.

25 марта, 14:00. ()

Южная Корея дома победила очки с Иорданией — 1:1. Игра проходила в Сувоне.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа B.

25 марта, 14:00. ()

Япония лидирует в группе C с 20 очками, Австралия (13) и Саудовская Аравия (10) идут следом. Южная Корея с 16 очками лидирует в группе B, далее идут Иордания (13) и Ирак (12).