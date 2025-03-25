Футбол
25 марта, 16:59

Япония и Саудовская Аравия сыграли вничью, Австралия победила Китай в отборе на чемпионат мира-2026

Руслан Минаев

Сборная Японии дома сыграла вничью с Саудовской Аравией в матче группового турнира азиатской квалификации чемпионата мира-2026.

Матч в Сайтаме завершился со счетом 0:0.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа C.
25 марта, 13:35. ()
Япония
0:0
Саудовская Аравия

Австралия на выезде обыграла Китай со счетом 2:0. Голы в первом тайме забили Джексон Ирвин и Нишан Вилупиллай.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа C.
25 марта, 14:00. ()
Китай
0:2
Австралия

Южная Корея дома победила очки с Иорданией — 1:1. Игра проходила в Сувоне.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа B.
25 марта, 14:00. ()
Корея
1:1
Иордания

Япония лидирует в группе C с 20 очками, Австралия (13) и Саудовская Аравия (10) идут следом. Южная Корея с 16 очками лидирует в группе B, далее идут Иордания (13) и Ирак (12).

Чемпионат мира по футболу
Сборная Австралии по футболу
Сборная Иордании по футболу
Сборная Китая по футболу
Сборная Кореи по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
Сборная Японии по футболу
