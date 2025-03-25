Футбол
25 марта, 14:15

Аргентина — Бразилия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 2.55 мск 26 марта

Аргентина примет Бразилию в матче отбора чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Аргентины и Бразилии встретятся в матче 14-го тура отборочного турнира чемпионата мира в ночь на среду, 26 марта. Игра состоится на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе, начало — в 3.00 по московскому времени.

Основные события игры Аргентина — Бразилия можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.
26 марта, 03:00. Estadio Monumental (Буэнос-Айрес)
Аргентина
4:1
Бразилия

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также будет доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Сборная Аргентины возглавляет турнирную таблицу южноамериканского отбора ЧМ-2026 с 28 очками. Бразилия набрала 21 очко. Встреча команд в первой половине турнира завершилась победой чемпионов мира аргентинцев — 1:0.

