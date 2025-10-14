Латвия — Англия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск
Латвия и Англия сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026
Сборная Латвии примет сборную Англии в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе во вторник, 14 октября. Матч пройдет на стадионе «Даугава» в Риге (Латвия), начало — в 21.45 по московскому времени.
Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт».
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Латвия и Англия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Албанией, Сербией и Андоррой. Первый матч между соперниками состоялся 24 марта и завершился победой англичан (3:0).
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