Испания — Болгария: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск
Испания и Болгария сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026
Сборная Испании примет сборную Болгарии в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе во вторник, 14 октября. Матч пройдет на стадионе «Нуэво Хосе Соррилья» в Вальядолиде (Испания), начало — в 21.45 по московскому времени.
Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Результат и ключевые события игры Испания — Болгария отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.
Испания и Болгария в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Турцией и Грузией. Первый матч между соперниками состоялся 4 сентября и завершился победой испанцев (3:0).
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