Испания — Болгария: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск

Сборная Испании примет сборную Болгарии в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе во вторник, 14 октября. Матч пройдет на стадионе «Нуэво Хосе Соррилья» в Вальядолиде (Испания), начало — в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

14 октября 2025, 21:45. Хосе Соррилья (Вальядолид)

Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт».

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Испания и Болгария в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Турцией и Грузией. Первый матч между соперниками состоялся 4 сентября и завершился победой испанцев (3:0).