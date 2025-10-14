Ирландия — Армения: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск

Сборные Ирландии и Армении встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе во вторник, 14 октября. Игра на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия) начнется в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

14 октября 2025, 21:45. Авива (Дублин)

Игру Ирландия — Армения в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт».

Отслеживать ключевые события игры Ирландия — Армения можно в матч-центре сайта «СЭ».

Ирландия и Армения в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Португалией и Венгрией. Первый матч между соперниками состоялся 9 сентября и завершился победой армян (2:1).