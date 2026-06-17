Роналду стал самым возрастным полевым игроком в стартовом составе в истории ЧМ

Нападающий Криштиану Роналду вошел в стартовый состав сборной Португалии на матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира по футболу-2026 против сборной ДР Конго.

Форвард в возрасте 41 года и 132 дней стал самым возрастным полевым игроком в истории чемпионатов мира, включенным в стартовый состав своей национальной команды.

Роналду выступает за основную сборную Португалии с 2003 года и является чемпионом Европы 2016 года, а также двукратным победителем Лиги наций. На счету форварда 8 голов в 22 матчах на чемпионатах мира.

Матч Португалия — ДР Конго пройдет в среду, 17 июня на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США) в 20.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.