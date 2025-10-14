Угальде помог Коста-Рике победить Никарагуа, Гондурас разгромил Гаити

Сборная Коста-Рики победила команду Никарагуа в домашнем матче третьего этапа отборочного этапа чемпионата мира-2026 в конфедерации КОНКАКАФ — 4:1.

В составе победителей голами отметились нападающий Алонсо Мартинес (на 12-й и 28-й минутах), форвард «Спартака» Манфред Угальде (на 49-й) и защитник Франсиско Кальво (на 90+4-й). Также на счету Угальде голевой пас.

За команду Никарагуа на 65-й минуте забил Жуниор Артеага.

В другом матче Гондурас на своем поле обыграл Гаити — 3:0. Голы на счету Ригоберто Риваса, Чоко Лосано и Ромелла Киото. Все они были забиты в первом тайме.

Набрав в 4 матчах 8 очков, сборная Гондураса занимает первое место в группе C. Коста-Рика (6 очков) идет второй, Гаити — третьей (5), а Никарагуа — четвертой (1).