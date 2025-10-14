Северная Македония — Казахстан: видеообзор матча отборочного турнира ЧМ-2026
Сборная Северной Македонии сыграла вничью с Казахстаном в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:1.
Счет на 54-й минуте открыл нападающий казахстанцев Динмухамед Караман, на 74-й минуте ответный гол забил полузащитник Энис Барди.
Сборная Казахстана занимает четвертое место в таблице группы J отборочного турнира ЧМ-2026, набрав в 7 матчах 7 очков. Команда Северной Македонии (7 матчей, 13 очков) располагается на втором месте.
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