Северная Македония — Казахстан: видеообзор матча отборочного турнира ЧМ-2026

Сборная Северной Македонии сыграла вничью с Казахстаном в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:1.

Счет на 54-й минуте открыл нападающий казахстанцев Динмухамед Караман, на 74-й минуте ответный гол забил полузащитник Энис Барди.