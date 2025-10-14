Тренер сборной Казахстана Байсуфинов рассказал о проблемах с составом перед игрой с Северной Македонией

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал ничью с Северной Македонией (1:1) в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Мы вместо Макса Самородова выпустили Свиридова, а по причине проблем с коленом у нас не играл Рамазан Оразов. Поэтому перед игрой мы сказали ребятам: «Кто не готов на 100 процентов, скажите сразу». Мы посчитали, что так будет полезнее для команды, так как есть молодые футболисты и они готовы к игре. Мы выпустили почти тот же состав, который был в матче с Лихтенштейном», — цитирует Талгата Байсуфинова Sport.kz.

Сборная Казахстана, набрав в 7 матчах 7 очков, находится на четвертом месте в таблице группы J. 15 ноября она сыграет дома с командой Бельгии.