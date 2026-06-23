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Сегодня, 18:00

Португалия — Узбекистан: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу

Национальные команды Португалии и Узбекистана сыграют в матче ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Португалии и Узбекистана сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира во вторник, 23 июня. Игра пройдет на арене «ЭнЭрДжи Стэдиум» в Хьюстоне, начало — в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

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«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за основными событиями и результатом игры Португалия — Узбекистан можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа K.
23 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Португалия
Узбекистан

В предыдущем туре Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1), а Узбекистан проиграл Колумбии (1:3).

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