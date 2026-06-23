Дьяков ждет уверенной победы Англии над Ганой на ЧМ-2026: «Сомневаюсь, что от африканцев можно ждать какой-то борьбы»

Бывший футболист «Ростова», «Локомотива» и «Динамо» Виталий Дьяков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Англия — Гана на чемпионате мира-2026.

«Англичане очень уверенно обыграли хорватов. Думаю, в матче с Ганой их ждет победа. Сомневаюсь, что от африканцев можно ждать какой-то борьбы. Очевидно, что матч за выход из группы для них — это встреча с Хорватией в 3-м туре. Так что от Ганы мы сегодня феерии не увидим», — сказал Дьяков «СЭ».

Матч группы L Англия — Гана пройдет 23 июня и начнется в 23.00 по московскому времени.

В 1-м туре группового турнира ЧМ-2026 Англия обыграла Хорватию со счетом 4:2, а Гана победила Панаму (1:0).