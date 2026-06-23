Сборные Панамы и Хорватии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на среду, 24 июня. Встреча группы L пройдет на стадионе «Бимо Филд» в Торонто (Канада). Стартовый свисток прозвучит в 02.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа L.

24 июня, 02:00. BMO Field (Торонто)

Прямую трансляцию матча Панама — Хорватия покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

Следить за событиями встречи Панама — Хорватия можно в матч-центре «СЭ».

Панама стартовала на чемпионате мира с поражения от Ганы со счетом 0:1. Хорватия в первом туре уступила Англии — 2:4. Команды выступают в группе L, где также играют сборные Англии и Ганы.

Чемпионат мира-2026 принимает три страны — США, Канада и Мексика. Новый формат турнира предусматривает участие 48 национальных команд.

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