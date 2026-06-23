Президент США Трамп не будет присутствовать на матчах ЧМ-2026 до финала
Президент США Дональд Трамп не планирует посещать матчи чемпионата мира до финала, сообщает The Telegraph.
По данным источника, политик сосредоточен на подготовке к празднованию Дня независимости Соединенных Штатов 4 июля. Трамп может появиться на матчах до финала лишь в том случае, если в них будет участвовать сборная США.
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Впервые турнир принимают три страны: Мексика, США и Канада. Трамп может вручить трофей победителю ЧМ с разрешения ФИФА.
Новости