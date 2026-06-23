Сборные Англии и Ганы встретятся в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу во вторник, 23 июня. Игра будет проходить на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Матч Англия — Гана можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Команды выступают на чемпионате мира в группе L, в предыдущем туре Англия победила Хорватию со счетом 4:2, а Гана обыграла Панаму со счетом 1:0.

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Чемпионат мира. Группа L.

23 июня, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)

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