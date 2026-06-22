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Франция — Ирак: прогноз, коэффициенты и ставки на матч ЧМ-2026 по футболу

Франция и Ирак сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 23 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Сборные Франции и Ирака сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 во вторник, 23 июня. Встреча в группе I пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Начало матча — в 00.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа I.
23 июня, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Франция
Ирак

Мнения о матче Франция — Ирак

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам призывает своих подопечных не терять концентрацию в предстоящем матче.

«Это не слабая команда, они прошли в квалификации к чемпионату мира Боливию, очень сильную сборную. Они сыграли вничью с Испанией и достойно противостояли Норвегии. У них отработанная игровая схема, знают, что делают. Игроки хорошо понимают технику. Мы не должны думать, что это будет лёгкий матч. Должны подойти к этой игре с той же серьезностью и концентрацией, с целью пройти квалификацию».

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд верит в настрой своей команды.

«Я всегда был тренером, который выходит на поле с намерением выиграть матч, а не пытаясь не проиграть. Когда ты настроен именно так, то, конечно, будут дни, когда это может не сработать, но будет и немало дней, когда всё получится. Мы выйдем на поле с верой и надеждой на победу, и это настраивает игроков на позитивный лад».

Коэффициенты букмекеров на матч Франция — Ирак

Букмекеры считают Францию явным фаворитом встречи. Победа команды Дидье Дешама оценивается коэффициентом 1.08. Ничья идет за 11.00, победа Ирака — за 26.00.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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