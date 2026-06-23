Колыванов считает, что Мбаппе сможет стать лучшим бомбардиром ЧМ в истории: «Сейчас легче»

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов в разговоре с «СЭ» оценил шансы французского нападающего Килиана Мбаппе стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

«Мне кажется, что в долгую Мбаппе сможет обогнать Месси, только если Лионель не захочет еще четыре года поиграть. Но у Мбаппе есть все шансы стать лучшим бомбардиром чемпионата мира всех времен. Сейчас сделать это легче, потому что стало больше не очень серьезных соперников», — сказал Колыванов «СЭ».

22 июня Аргентина обыграла Австрию (2:0) во втором туре ЧМ-2026. 38-летний Месси оформил дубль и с 18 голами стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. На счету 27-летнего Мбаппе 16 голов на ЧМ.