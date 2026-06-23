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Сегодня, 16:06

Гранат считает, что Роналду не должен играть в основном составе в матче против Узбекистана на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча Португалия — Узбекистан на чемпионате мира-2026.

«Если Португалия будет играть так же, как в первом туре, то у Узбекистана появятся шансы. Тактически узбеки очень грамотно обороняются и затягивают соперника на свою половину поля, пользуются пространством за спиной. Я сторонник того, чтобы Роналду не играл в основном составе, потому что интенсивность команды сильно падает. Ему достаточно выходить на замену. При этом я сомневаюсь, что португальцы не выйдут из группы, тем более с таким составом», — сказал Гранат «СЭ».

Команды выступают в группе К, в предыдущем туре Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1), а Узбекистан проиграл Колумбии (1:3).

Чемпионат мира. Группа K.
23 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Португалия
Узбекистан

Игра Португалия — Узбекистан пройдет 23 июня и начнется в 20.00 по московскому времени. Следить за ключевыми событиями и результатом встречи можно в матч-центре на нашем сайте.

Давид Петросян

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