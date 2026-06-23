ФИФА отозвала аккредитацию комментатора ЧМ-2026 Хорхе Веры из-за критики арбитров и руководства

ФИФА отозвала аккредитацию парагвайского журналиста и комментатора Хорхе Веры, освещавшего чемпионат мира-2026, сообщает ABC Color.

Отмечается, что причиной стали «неоднократные личные выпады и пренебрежительные комментарии» Веры в адрес арбитров и должностных лиц ФИФА. В частности журналист раскритиковал судейство сальвадорца Ивана Бартона в матче 2-го тура группы D между Парагваем и Турцией (1:0). В той игре арбитр удалил парагвайского полузащитника Мигеля Альмирона за то, что футболист прикрыл рот рукой при споре с соперником. Это правило было введено ФИФА на турнире для борьбы с возможными дискриминационными оскорблениями.

В результате Вера лишился не только аккредитации, но и доступа на стадионы в профессиональном качестве. При этом сам комментатор принес извинения ФИФА и коллегам за свои высказывания.

«То, что я сказал, было неправильно, и я должен за это ответить. Я сожалею, что не был хорошим примером в тот момент», — сказал он в видеообращении.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 сборных.