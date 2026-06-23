Тренер сборной Франции Дешам — о Мбаппе: «Он способен поднять планку еще выше»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру Килиана Мбаппе на чемпионате мира 2026 года и ответил критикам нападающего.

«Зная его, скажу, что он очень требователен к себе. У меня нет никаких опасений насчет Килиана. Он здесь, чтобы забивать, и он забивает. Он также выполняет роль капитана — на поле и за его пределами. Это человек с мировой аурой. Я слышал достаточно критики в его адрес насчет его эгоистичности, но это не про него. Он капитан и очень хороший пример для всей группы. Быть эффективным — вот что для него самое важное», — приводит L'Equipe слова Дешама.

Тренер также высказался о бомбардирских перспективах Мбаппе.

«Рекорды существуют для того, чтобы их побивать. Он достигает отметки 100 матчей за сборную, голов он забьет еще очень много. Что касается Месси и Роналду, не уверен, что Килиан будет играть до того же возраста, но пока он на поле, он всегда будет много забивать. Он способен поднять планку рекорда еще выше», — добавил специалист.

На счету 27-летнего Мбаппе 60 голов в 100 матчах за сборную Франции. В групповом турнире ЧМ-2026 он провел 2 игры и отметился 4 забитыми мячами.