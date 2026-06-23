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Сегодня, 17:30

Дьяков считает, что Хорватия обыграет Панаму на ЧМ-2026: «С трудом верится, что панамцы способны на сенсацию»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший футболист «Ростова», «Локомотива» и «Динамо» Виталий Дьяков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Панама — Хорватия на чемпионате мира-2026.

«Сенсаций на турнире хватает, но с трудом верится, что на это способна Панама. У хорватов опытная команда, которая два чемпионата мира подряд входит в призы. Конечно, сложно повторить былые результаты, но из группы они выйти должны. Поэтому Хорватия обязана взять три очка в этой встрече», — сказал Дьяков «СЭ».

Матч группы L Панама — Хорватия пройдет 24 июня и начнется в 02.00 по московскому времени.

В 1-м туре группового турнира ЧМ-2026 Хорватия уступила Англии со счетом 2:4, а Панама проиграла Гане (0:1).

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